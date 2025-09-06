Una situazione che, se non ancora del tutto chiusa, si può definire ad un buon punto.

L’inizio dell’anno scolastico si avvicina per migliaia di studenti cremonesi e tra gli uffici incaricati si punta a terminare al più presto l’assegnazione dei vari incarichi ancora vacanti.

Buone notizie arrivano sul fronte dirigenti scolastici: la provincia di Cremona, infatti, risulta l’unica in Regione in cui tutti i posti sono stati occupati; durante la scorsa settimana inoltre assegnati anche gli incarichi del personale ATA e la maggior parte dei Dsga.

Ancora aperto almeno in parte il fronte, tra tutti quello più caldo, dei docenti: a tirare le fila è il Dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Cremona, Imerio Chiappa.

“Stiamo nominando i docenti, abbiamo già fatto un buon percorso – commenta il provveditore -. Rispetto ai tempi degli anni passati siamo in anticipo: questo va benissimo, perché riusciremo a restituire nei prossimi giorni alle scuole le classi di concorso che noi non abbiamo potuto coprire, in modo tale che gli istituti possano procedere velocemente a nominare i docenti mancanti”.

Per fare un punto della situazione sulle prossime settimane e i prossimi mesi, oltre che per parlare dei futuri progetti, il provveditorato ha chiamato a raccolta tutti gli attori coinvolti con una conferenza di servizi che si terrà nel vicino istituto Stanga il prossimo martedì.

“In questa conferenza di servizi parleremo di numeri – afferma Giuseppe Bonavita, referente per l’autonomia scolastica del UST di Cremona – i numeri sulle iscrizioni, i numeri del personale; soprattutto però parleremo dei progetti che l’ufficio scolastico vuole mettere in campo per quest’anno. Inviteremo anche tutti gli enti, tutte le associazioni che hanno collaborato con noi”.

Ad ogni modo, si tratta per tutti di un nuovo inizio: se l’avvio ufficiale in Lombardia è fissato per il 12 settembre, ogni scuola ha la possibilità di decidere l’effettiva data di partenza.

I primi tornare sui banchi, per esempio, lunedì 8 settembre saranno i futuri studenti del nuovo corso 4+2, a Cremona con una classe al Ghislieri.

Da parte del provveditore arriva uno speciale augurio.

“L’augurio per tutti è quello di credere nella scuola – afferma Chiappa -. Ci sono delle difficoltà, ci sono dei problemi, si devono affrontare insieme, ma la prima cosa è credere che la scuola sia il luogo educativo in cui portare con fiducia mio figlio; se partiamo da questa base, assieme possiamo lavorare. L’augurio è che tutti crediamo nel messaggio che la scuola sia il luogo di crescita della persona”.

Andrea Colla

