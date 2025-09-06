Ultime News

Cronaca

Passione Cremo: la foto social
di Cattelan con Baschirotto

La foto postata nelle storie Instagram di Cattelan
Fill-1

Una foto e nulla più: quanto basta a raccontare un incontro, quello tra il conduttore televisivo Alessandro Cattelan e Federico Baschirotto, neo difensore della Cremonese. Lo scatto è stato pubblicato da Cattelan stesso nelle sue storie Instagram. Volti sorridenti e foto di rito per un incontro, forse fortuito o forse no, che sembra essersi verificato in una birreria.

Campeggia in primo piano anche la maglia della Cremonese, con il numero 6 di Baschirotto e un cuore rosso. Cattelan è già in tenuta sportiva: la passione grigiorossa conquista ormai chiunque.

