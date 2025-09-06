Continuano i controlli antidroga in città e nell’hinterland da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cremona. La sera del 5 settembre e la notte del 6 settembre, nell’arco di poche ore, le pattuglie hanno segnalato alla Prefettura cinque persone come consumatori di droghe, ritirando anche una patente di guida.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno segnalato alla Prefettura un uomo di 60 anni, con precedenti di polizia a carico. Verso le 19.00 la pattuglia di Robecco, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, in via Levata a Corte de’ Frati, ha notato un’auto con il solo conducente a bordo e ha deciso di procedere al controllo. Lo hanno identificato e, durante il controllo, era nervoso ed agitato. Tenuto conto dell’atteggiamento sospetto, lo hanno perquisito trovando un involucro contenente 1,1 grammi di cocaina. Tenuto conto che la droga era detenuta per uso personale, è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. E’ stata anche ritirata la sua patente di guida come previsto per chi ha la disponibilità di un veicolo a motore e viene trovato in possesso di droga.

Invece, i Carabinieri della Stazione di Soresina, in due distinte occasioni, hanno segnalato alla Prefettura un uomo di 25 anni e una donna. Verso le 19.00, nel corso del normale servizio di controllo, in via De Gasperi ad Annicco hanno notato un uomo che, alla vista dell’auto di servizio, ha gettato per terra una sigaretta artigianale. Fermato ed identificato nel 25enne, i militari hanno accertato che aveva buttato uno spinello contenente della marijuana. Verso le 21.00 successive, sempre i Carabinieri della Stazione di Soresina in via Basiola ad Annicco hanno notato una donna che, alla vista dell’auto di servizio, ha lanciato per terra un involucro. Fermata ed identificata, i militari hanno verificato che aveva gettato una dose contenente 1,5 grammi di cocaina. Gli stupefacenti, detenuti per uso personale, sono stati sequestrati ed i due sono stati segnalati all’autorità amministrativa.

Infine, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno segnalato alla Prefettura due uomini di 25 e 28 anni. Poco prima delle 03.30 del 6 settembre, la pattuglia della Radiomobile, nel corso del normale servizio di controllo, in via Cà del Vescovo, hanno notato due uomini che si spostavano a piedi con passo svelto. Fermati, hanno fornito i documenti, ma erano molto nervosi e hanno detto che avevano fretta perché avevano un appuntamento. Poi, il 28enne ha preso qualcosa dall’interno dei pantaloni e lo ha gettato nel cortile di un’abitazione privata, tentando di scappare di corsa. Ma è stato raggiunto e bloccato e i militari hanno accertato che aveva gettato un contenitore in plastica risultato contenere una dose di cocaina e una di hashish. Anche il 25enne è stato perquisito e nelle parti intime aveva una dose di cocaina. Gli stupefacenti, detenuti per uso personale, sono stati sequestrati ed i due sono stati segnalati all’autorità amministrativa.

