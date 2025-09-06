Una lite nel parcheggio di un centro commerciale sfocia in violenza, spunta una lama e un ferito viene trasportato in elisoccorso all’opedale.

Episodio dai contorni ancora da definire a Crema, accaduto intorno alle ore 13:00 di sabato, all’esterno di un pub nel parcheggio di Via De Gasperi, non distante dallo stadio Voltini.

Due uomini dopo un feroce diverbio sono passati alle mani finché nella rissa è stato sferrato un fendente con un coltello. Il ferito, trentenne di origini straniere, è rimasto sanguinante a terra. L’aggressore è invece scappato.

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri di Crema, che ora sono alla ricerca della persona fuggita. L’area è stata delimitata ed è presidiata dalle forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’accaduto sulla base delle testimonianze di alcuni presenti.

Per medicare il ferito sono arrivate ambulanza, automedica e l’elisoccorso: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Maggiore. Non sarebbe in pericolo di vita.

Riccardo Lionetto

