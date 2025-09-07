Si è chiusa con un record aggiornato la campagna abbonamenti grigiorossa 2025/26. La riapertura nella settimana inaugurata con il grande colpo Jamie Vardy ha portato in dote circa 150 nuovi tesserati per le gare casalinghe della Cremonese. In tutto, il dato definitivo tocca quota 8208.

“Insieme è tutta un’altra musica”, motto scelto per la chiamata allo stadio Zini, ha registrato un primato storico frutto di una passione che sin dall’apertura della campagna lo scorso luglio ha dato la sensazione di un progressivo crescendo.

“La risposta dei tifosi grigiorossi è stata incredibile“: scrive la Usc sul proprio sito. “Durante la fase di prelazione circa il 95% degli abbonati alla stagione 2024/25 ha confermato il proprio posto, mentre già dalle prime settimane di vendita libera è stata superata la cifra storica di tessere sottoscritte in una singola annata”.

“La riapertura della campagna ha permesso di migliorare ulteriormente il dato finale – precisa l’Usc -, che ha raggiunto quota 8.208 abbonamenti: un altro segnale del rapporto sempre più profondo che lega la Cremonese al suo popolo. Per tutte le prossime partite, lo stadio Zini sarà animato da una grande orchestra grigiorossa pronta a sostenere gli uomini di mister Nicola nel lungo e difficile viaggio della Serie A. Grazie a tutti!”: chiosa il club.

© Riproduzione riservata