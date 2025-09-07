Ultime News

Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"

Il servizio di Giovanni Rossi
La Barca del Sorriso, di sorrisi ne regala tantissimi. A chi prova l’emozione di sfrecciare sulle acque, a chi affianca questi ragazzi davvero speciali in una giornata che resterà nei cuori di tutti. Una manifestazione nata 18 anni fa e che si è ripetuta anche quest’anno, baciata da un gradevolissimo sole al Porto Canale di Cremona.

Manifestazione di motonautica per ragazzi diversamente abili, la Barca del Sorriso è nata dal desiderio di un gruppo di volontari capitanato dai fratelli Negroni, insieme ad Ennio Manfredini e con l’organizzazione logistica della MAC.

Piu di 80 i ragazzi iscritti in questa edizione. Tante le realtà coinvolte, tra intrattenimento, cibo, musica e divertimento.

Giovanni Rossi

