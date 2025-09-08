L’ appuntamento rappresenta da oltre vent’anni l’evento di riferimento a livello nazionale nei campi della chimica ambientale e della conservazione del patrimonio culturale, riunendo comunità accademiche, enti di ricerca, istituzioni e imprese in un momento di confronto e aggiornamento scientifico.

L’edizione cremonese ha già registrato un significativo interesse con oltre 200 iscritti provenienti da tutta Italia, a conferma della rilevanza dei temi affrontati e del ruolo del congresso come punto di incontro tra ricerca e applicazioni concrete.

Il programma prevede sessioni plenarie e parallele, tavole rotonde e momenti di approfondimento interdisciplinare, arricchiti dalla partecipazione dell’Ordine dei Chimici e dei fisici e quello degli Ingegneri e dal sostegno di enti patrocinanti e sponsor.

Le tematiche scientifiche affrontate spaziano dalla chimica e reattività di contaminanti e inquinanti ai cambiamenti climatici, dalla sostenibilità ed economia circolare allo sviluppo di nuovi materiali e metodologie “green”, fino all’impiego dell’intelligenza artificiale e ai più recenti approcci per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

Durante il congresso saranno inoltre assegnati riconoscimenti ai migliori contributi orale e poster presentati da giovani ricercatrici e ricercatori.

Il congresso si conferma così come un’occasione unica di dialogo e collaborazione interdisciplinari, capace di generare nuove conoscenze e soluzioni a beneficio dell’ambiente e della tutela del patrimonio culturale.

Saluti istituzionali da parte dell’assessore alla cultura cremonese Rodolfo Bona, del Prorettore alla ricerca dell’Università di Pavia Federico Forneris, del Presidente Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Cremona e Eleonora Bocconi, vicedirettrice del Dipartimento di Musicologia e dei Beni Culturali dell’Università di Pavia.

© Riproduzione riservata