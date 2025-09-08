La crescente richiesta di interventi e l’efficacia dimostrata dal servizio di primo soccorso di Ambulanze Veterinarie Cremona hanno reso necessario un ampliamento del team, e dunque l’associazione di volontariato Il Fiocco odv annuncia l’apertura delle iscrizioni per il secondo corso di operatore sanitario zoofilo per aspiranti volontari. Il corso inizierà lunedì 6 ottobre 2025 alle 20 presso il Centro Civico del Boschetto.

Il corso ha l’obiettivo di formare nuovi volontari per fornire un supporto essenziale ai cittadini con animali domestici, garantendo un tempestivo primo soccorso e un rapido trasporto verso il veterinario di fiducia o la clinica prescelta. I partecipanti impareranno a gestire gli animali in difficoltà, a rilevare il loro stato di salute e a collaborare efficacemente con i veterinari per favorire una diagnosi rapida.

Il corso è formato da 4 lezioni teoriche e 1 pratica il 6–9–13-16 ottobre e il 2 novembre. Il costo d’iscrizione è di 50 euro più 10 di tessera associativa per i non soci. La domanda andrà fatta entro il 1° ottobre 2025 sul nostro internet de Il Fiocco.

Dopo aver frequentato il corso, i volontari inizieranno ad operare a bordo delle autoambulanze per un periodo di tirocinio formativo affiancati da volontari esperti, seguendo un preciso protocollo di intervento. I volontari saranno dei semplici cittadini che opereranno nel pieno rispetto dei limiti imposti da tale stato. I soccorritori sapranno come trattare al meglio con animali in difficoltà, rileveranno prontamente lo stato del paziente animale riferendolo al veterinario e collaboreranno con il medico contribuendo in modo determinante alla salvaguardia del paziente favorendo un rapido ricovero presso la clinica veterinaria prescelta dal proprietario.

L’espansione del team è fondamentale perché, a partire da novembre 2025, sarà operativa la seconda autoambulanza veterinaria, acquistata grazie alla campagna di raccolta fondi in collaborazione con Cassa Padana a maggio 2025. Questo permetterà di ampliare la copertura del servizio e rispondere in modo ancora più efficace alle chiamate di emergenza che arrivano in centrale.

Diventare un volontario significa essere parte di una realtà che offre un aiuto concreto e indispensabile alla cittadinanza. È un’opportunità per fare la differenza, offrendo un effettivo beneficio alla vita delle persone e dei loro animali da compagnia in un momento di bisogno. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, collegarsi al sito web www.associazioneilfiocco.org.

