I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato un uomo di 18 anni per possesso abusivo di arma da taglio.

I fatti si sono registrati nella notte tra sabato e domenica, durante un controllo da parte dei militari in Piazza Donatori di Sangue a Sesto ed Uniti su un gruppo di ragazzi, quattro minorenni e due maggiorenni.

Durante gli accertamenti uno dei giovani, 18enne, è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla in acciaio del tipo “Butterfly”, della lunghezza di 22cm. Il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Cremona per possesso abusivo di arma.

Su altro ragazzo, minorenne, del gruppo è stato invece trovato un grammo di hashish; segnalato dai Carabinieri alla Prefettura di Cremona come assuntore di sostanza stupefacente.

