Giornata di preghiera per la Custodia del Creato sabato 13 settembre presso La Isla de Burro di Zanengo, l’opera segno di Caritas Cremonese dedicata all’accoglienza e alla relazione con gli asini, formalmente riconosciuta come centro per l’erogazione di interventi assistiti con animali. L’iniziativa si inserisce nel Tempo del Creato 2025, che quest’anno ha come tema “Semi di Pace e di Speranza”.

Nella sua riflessione per questa Giornata, Papa Leone XIV ricorda che «in Cristo siamo semi. Lo Spirito di Dio è in grado di trasformare il deserto, arido e riarso, in un giardino, luogo di riposo e serenità». Parole che ispirano a seminare speranza, persino in luoghi aridi, e a coltivare la pace con gesti concreti di custodia della creazione.

Il programma della giornata

La giornata sarà scandita da momenti di conoscenza, condivisione e preghiera:

mattino (10.00 – 12.00): accoglienza dei partecipanti, possibilità di conoscere e interagire con gli asini ospitati presso la struttura e partecipazione ai laboratori ludici e al laboratorio botanico a cura de La Vecchia Fattoria di Soresina.

pomeriggio (14.30 – 17.30): proseguono i laboratori e gli incontri con gli animali.

ore 18.00: celebrazione dell’Eucaristia, cuore spirituale della giornata.

Prima della Messa sarà conferito per la prima volta il Premio Claudio Zuccotti, in memoria dell’amico, sostenitore e volontario della Isla scomparso quest’anno dopo lunga malattia. Claudio ha testimoniato con la sua vita uno stile di servizio fatto di semplicità, costanza e dedizione quotidiana.

Questa prima edizione sarà assegnata ad Antonio Lecchi, per l’impegno costante nella crescita di giovani e comunità. Insegnante, coach di basket, animatore in parrocchia, volontario nell’associazionismo e nelle carceri, Lecchi ha saputo trasformare sport e passione educativa in strumenti innovativi di inclusione. In particolare, con il diacono Marco Ruggeri, quest’anno ha ideato l’innovativo progetto Freedom in Basket, sperimentato per la prima volta nella Casa Circondariale di Cremona, a conferma di una vita spesa a servizio degli altri.

La partecipazione alla giornata è aperta a tutti, con la possibilità di una donazione libera per sostenere la struttura, che opera senza alcun finanziamento pubblico, perché possa continuare a offrire un luogo di cura, relazione e crescita per tutti.

Chi volesse sostenere il progetto “La Isla de Burro” e tutte le attività che lì vengono proposte, può farlo attraverso questo conto:

IBAN: IT97D0501811200000016819666 (Banca Popolare Etica)

Intestato all’associazione “La Isla de Burro – ODV”

PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=9RRZXBQBXTYA4

© Riproduzione riservata