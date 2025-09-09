I Finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quattro persone indagate a vario titolo per più fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, svolti nella loro qualità di amministratori di diritto e di fatto di una società cremonese operante nel settore delle costruzioni meccaniche, posta in Liquidazione Giudiziale dal Tribunale di Cremona nel mese di luglio 2023.

Le indagini condotte dal Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cremona (Sezione Tutela Economia), anche attraverso un’approfondita analisi dei conti bancari, hanno fatto venire alla luce “diverse e gravi ipotesi di bancarotta fraudolenta, per gli anni 2022 e 2023″, fanno sapere dal comando di via Zara. “Nel dettaglio, gli indagati avrebbero occultato le scritture contabili allo scopo di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari; distratto dalle casse della società in liquidazione giudiziale rilevanti risorse finanziarie, anche attraverso il pagamento di fatture per consulenze emesse ad hoc, a favore di società comunque riconducibili agli indagati”.

“Infine, in maniera preordinata e sistematica, hanno omesso di versare all’Erario le imposte nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali per oltre

4 milioni di euro. Tali condotte, reiterate nel tempo, hanno portato la società al dissesto accumulando un passivo della procedura concorsuale di circa 7,5 milioni di euro”.

La Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica, rileva anche in questo casoi il forte impegno nel contrasto a tutte le attività illecite e lesive degli interessi finanziari della collettività.

