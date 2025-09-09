Il Comitato di Cremona della Croce Rossa Italiana annuncia l’avvio del nuovo corso di formazione aperto a tutte le persone interessate a entrare a far parte dell’Associazione. Un percorso dedicato a chi desidera mettere a disposizione tempo, energia e competenze per sostenere la comunità e le persone in situazione di vulnerabilità.

La serata di presentazione si terrà lunedì 22 settembre 2025 alle ore 20.30 presso la sede di via Persico 40/a a Cremona.

Il corso, completamente gratuito, ha una durata complessiva di 24 ore e si svolgerà in orario serale, alle 20.30, nelle giornate di lunedì e mercoledì, per permettere anche a chi studia o lavora di partecipare. Le lezioni, che uniscono teoria e pratica, sono accessibili a chiunque e non richiedono competenze pregresse. Durante il percorso le persone partecipanti avranno modo di conoscere la nascita e la storia della Croce Rossa, i principi del Movimento e di apprendere cenni fondamentali di primo soccorso.

“Il bisogno di volontarie e volontari è sempre più grande, mentre il numero di chi si dedica a questa missione sta diminuendo“, spiega Loredana Uberti, Presidente del Comitato di Cremona. “Per questo invitiamo chiunque abbia tempo e voglia di fare la differenza a unirsi a noi. Ogni nuovo volto significa più aiuto concreto per la nostra comunità”.

“Diventare volontaria o volontario della Croce Rossa è un’opportunità importante per i giovani”, aggiunge Davide Barbato, rappresentante della Gioventù del Comitato di Cremona.

“Permette di imparare cose nuove, mettersi in gioco, acquisire competenze utili anche nel mondo del lavoro e rendersi disponibili per la comunità. È un’esperienza formativa che unisce crescita personale e servizio agli altri”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare le pagine social o il sito del Comitato di Cremona, oppure presentarsi direttamente alla serata di presentazione del corso.

Per ulteriori informazioni: Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona – via Persico 40/A, www.cricremona.it. Tel: 0372-451444

© Riproduzione riservata