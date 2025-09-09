Cremona si prepara a vivere un evento storico: mercoledì alle ore 15:30, l’attesissima conferenza stampa di Jamie Vardy, nuovo attaccante della Cremonese.

L’evento sarà trasmesso in diretta in esclusiva su CR1, canale 19, a partire dalle 15:10 con una puntata speciale di “A tutta Cremo” per dare la possibilità a tutti i tifosi grigiorossi e non, di sentire le prime dichiarazioni da giocatore della Cremonese del campione inglese, che risponderà alle domande dei giornalisti accreditati dalle testate locali, nazionali e internazionali.

Per chi non potesse seguire la conferenza in diretta, è prevista una replica integrale alle ore 21.

La location scelta per la conferenza di Jamie Vardy è l’Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino, gioiello architettonico e simbolo della città, per un connubio tra calcio e cultura che celebrare l’arrivo di un grande protagonista del panorama calcistico internazionale.

Il campione della Premier League con il Leicester, capace di scrivere una delle favole sportive più incredibili degli ultimi anni racconterà le motivazioni che lo hanno portato a scegliere Cremona per il suo primo capitolo fuori dall’Inghilterra e le sue aspettative sul massimo campionato italiano.

Alla conferenza prenderanno parte anche i dirigenti della società grigiorossa per raccontare i dettagli di un’operazione che ha attirato l’attenzione di tutto il calcio sia italiano che internazionale. Un appuntamento imperdibile per i tifosi e per tutti gli appassionati di calcio. Il viaggio di Jamie Vardy in maglia grigiorossa comincia da qui e solo CR1 ve lo trasmetterà in diretta sul canale 19.

Eleonora Busi

