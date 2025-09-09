Aperture, visite guidate, visite speciali, esperienze: dopo l’estate si apre una nuova imperdibile stagione per il circuito Dimore Storiche Cremonesi di Target Turismo Cremona che accompagnerà appassionati e non

fino alla fine dell’anno con un calendario davvero ricco e variegato.

Sono ben 40 infatti le possibilità di ammirare alcune fra le più importanti ed interessanti dimore nobiliari del territorio dal cremasco al cremonese al casalasco, tutte di proprietà privata, fil rouge del progetto sin dalla sua fondazione nell’anno 2021, nato appunto per la valorizzazione turistica e culturale dell’immenso patrimonio di dimore storiche, spesso poco conosciute di cui il territorio cremonese è ricco.

Dal 7 settembre sino a fine dicembre portoni e cancelli delle dimore storiche accoglieranno turisti e visitatori in tutti i fine settimana con un ricco e variegato calendario, di cui fanno parte a Cremona splendide dimore come Palazzo Calciati Crotti, Palazzo Mina Bolzesi e Palazzo Cattaneo Ala Imperiali, mentre a Crema Palazzo Zurla De Poli e Palazzo Terni de Gregorj.

Nell’hinterland del capoluogo sarà possibile visitare residenze estive immerse nel verde come Villa Calciati Crotti a Persico Dosimo, Cascina Farisengo a Bonemerse e nei pressi di Robecco d’Oglio Villa Bottini La Limonaia.

Davvero tante le dimore e per tutti i gusti nel territorio casalasco con porte aperte a Castello Mina Della Scala a Casteldidone, Villa Sommi Picenardi a Torre de’ Picenardi, l’apertura straordinaria di Villa Fadigati la Bastia a Martignana di Po. “Si apre la nuova stagione autunnale del nostro circuito”, afferma Elena

Piccioni, fondatrice di Target Turismo e coordinatrice del progetto con Fabio Maruti, “ci siamo impegnati molto per proporre al pubblico un calendario con decine di aperture, davvero pieno e ricco di possibilità,

ci stiamo impegnando su vari fronti per sviluppare ancora maggiormente il progetto ed ampliarlo e periodicamente presentiamo delle dimore nuove da fare ammirare ai nostri visitatori e anche stavolta non mancheranno”.

Novità principale infatti è che tra settembre e ottobre tra gli appuntamenti davvero imperdibili ci sarà una grande entrata per il circuito, ovvero lo splendido Palazzo Abbaziale di Casalmaggiore. In sinergia con l’unità pastorale della città guidata dal Parroco don Claudio Rubagotti sono in programma tre date per ammirare uno dei gioielli del territorio recentemente tornato all’antico splendore dopo un lungo intervento di restauro, una visita guidata eccezionale e davvero imperdibile sotto molti punti di vista con un percorso anche attraverso parti del complesso che comprende anche la Chiesa di Santo Stefano inusuali e diverse dal solito.

Davvero tanti appuntamenti quindi per conoscere più da vicino le bellezze sotto casa del territorio cremonese, che davvero non hanno nulla da invidiare con altre zone e territori italiani e che aspettano

solo di essere scoperte, conosciute ed ammirate.

Il calendario completo è disponibile presso l’Infopoint di Piazza del Comune a Cremona.

