Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 13 settembre nella Cattedrale di Cremona il rito di immissione tra i membri del Capitolo del nuovo canonico mons. Amedeo Ferrari. L’accoglienza avverrà, in forma pubblica, nella navata centrale del Duomo alle ore 17.30 davanti al presidente del Capitolo, mons. Antonio Trabucchi, e agli altri canonici.

Dopo la lettura della nomina vescovile e la vestizione, mons. Amedeo Ferrari reciterà la Professione di fede prestando giuramento di fedeltà allo statuto e al regolamento del Capitolo. Seguirà alle 18 la celebrazione eucaristica, presieduta proprio dal nuovo canonico.

Mons. Amedeo Ferrari, che domenica 7 settembre è stato salutato al Santuario di Caravaggio dove era rettore dal 2018, nel pomeriggio di domenica 14 settembre, alle 18.30 a San Pietro al Po, inizierà anche il proprio ministero come nuovo collaboratore dell’unità pastorale Sant’Omobono (Cattedrale, Sant’Imerio e San Pietro al Po) in occasione dell’insediamento del nuovo parroco don Gianpaolo Maccagni.

Profilo biografico del nuovo canonico

Mons. Amedeo Ferrari, classe 1951, originario di Rivoltella del Garda (BS), è stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1975. Laureato in Pedagogia, è stato animatore del Seminario Vescovile (1975-1980) e poi docente (1980-2006). È stato anche responsabile dell’Istituto di pastorale S. Pio X (1994-2004); vice-assistente diocesano (1990-1995) e poi assistente diocesano (1995-1997) dei Giovani di Azione Cattolica. Successivamente ha ricoperto gli incarichi di delegato episcopale per il Clero (1997-1998), presidente della Commissione per il Diaconato permanente (1997-2001) e rettore del Seminario Vescovile di Cremona (1998-2004). È stato poi parroco a Cremona della parrocchia di S. Bernardo (2004-2007) e di Castelleone e Corte Madama (2007-2018) con anche l’incarico di rettore del Santuario della Madonna della Misericordia. Tra il 2006 e il 2023 è stato anche docente degli Studi teologici riuniti dei Seminari di Crema-Cremona-Lodi-Vigevano. Dal 2018 era rettore del Santuario S. Maria del Fonte presso Caravaggio. Ora il vescovo l’ha scelto come canonico del Capitolo della Cattedrale di Cremona con anche l’incarico di collaboratore parrocchiale dell’unità pastorale “S. Omobono” di Cremona (Cattedrale, S. Imerio e S. Pietro al Po).

