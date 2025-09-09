Torna il Festival di canti, balli e costumi popolari rumeni, la quarta edizione per Cremona grazie all’associazione Ansamblul Trăistuța.

Quest’anno con una grande novità che riguarda innanzitutto la location: si svolgerà nel parco delle Colonie Padane.

Un’intera giornata in programma per sabato 13 settembre dedicata alla scoperta di canti e tradizioni rumeni. Si parte già dal mattino alle 10 con il concorso canoro e grandi ospiti, dall’Italia e dalla Romania. Ci sono anche altre novità che riguardano l’introduzione di due borse di studio per giovani cantanti del valore di 500 euro. E ancora, la presenza dell’influencer comico Marco Urbani per “I viaggi del settembrino” e una lotteria, con in palio un maxi televisore.

Nella seconda parte della giornata un vivace spettacolo che parte dalle 17 e continuerà fino alle 23, tra canti, balli e tradizioni. L’evento è gratuita e aperto a tutta la cittadinanza.

