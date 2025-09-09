Nell’Aula Magna dell’Istituto Stanga di Via Milano martedì mattina si è tenuta la conferenza dei servizi a cui hanno presenziato dirigenti e docenti delle scuole del territorio cremonese. Alla vigilia dell’inizio delle lezioni è stata l’occasione per illustrare i progetti e le attività che l’Ufficio Scolastico territoriale promuove per tutte le scuole della Provincia di Cremona. Un’importante sinergia con le realtà locali. Le tematiche sono numerose: dalla legalità alla salute, dall’approccio al mondo del lavoro all’inclusione.

“La cosa interessante è proprio la sinergia che stiamo mettendo in cantiere – racconta Imerio Chiappa, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Cremona. La scuola è molto aperta al territorio e il territorio sta rispondendo veramente bene” prosegue Chiappa. In programma anche un secondo momento volto a perfezionare l’organizzazione e la partenza delle scuole il 12 settembre. Per questo motivo erano presenti non solo i dirigenti, ma anche i direttori dei servizi amministrativi e anche i vice delle diverse scuole.

Tra le iniziative presentate c’è quella in collaborazione con la Fondazione NextGen 3C, nata dall’Associazione Industriali che nel nome ha il suo scopo, ossia sostenere la nuova generazione di tutta la provincia (Cremona, Crema e Casalmaggiore). Con Confindustria sono in programma i “Pmi Day – giovani dentro l’impresa” che puntano a creare un ponte tra la scuola e il mondo dell’impresa e orientare il futuro delle nuove generazioni. I ragazzi potranno andare anche nelle aziende per farsi un’idea delle varie competenze interagendo con il personale. Non mancano progetti per l’inclusione (con Magica Musica), per la salute (con Ats Valpadana e l’Acat – Associazione dei Club Alcologici Territoriali), per la legalità, per l’ambiente, per la didattica della storia (Viaggi della memoria).

“La ricaduta dovrebbe essere a favore dei ragazzi sempre. Ne parliamo con i dirigenti, ne parliamo con i referenti, per far sì che poi queste iniziative vengano portate ai ragazzi per farli crescere assieme” ci racconta Imerio Chiappa. “Soprattutto i progetti legati a tematiche estremamente importanti. Come la legalità, lo dicevo prima, devono essere condivise e vissute dai ragazzi. E lo possiamo fare se assieme il territorio lavora sul tema” prosegue il provveditore. “Sicuramente per loro sarà una grandissima esperienza. Abbiamo visto anche l’anno scorso alcune attività già svolte e hanno avuto degli ottimi risultati”. Per gli studenti non mancheranno le esperienze con il giornalismo, in collaborazione con il quotidiano “La Provincia” e con CR1 con il nuovo programma “FuoriClasse” che vedrà sfidarsi le scuole del territorio in un quiz televisivo.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata