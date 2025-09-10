Cremona con la sua arte e la sua cucina, Cremona e la sua Musica, Cremona e il suo Fiume Po; Cremona e la sua piccola grande meraviglia a misura di turista.

E di turismo, di oggi e di domani, si è parlato nel tardo pomeriggio di martedì negli spazi del “ridotto” del Teatro Ponchielli, durante la presentazione di un video realizzato da Lonely Planet in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e Visit Cremona.

Pochi minuti di musica, immagini emozionali e storie per raccontare la città del Torrazzo in giro per il mondo.

A partecipare all’incontro, denominato “48 ore a Cremona“, praticamente tutti gli operatori di settore: dai rappresentanti della politica locale fino agli albergatori, passando per i gestori dei principali musei cittadini.

“È una partnership che abbiamo istituito mesi fa – commenta Luca Burgazzi, assessore alla partita – e questo è il primo passo del lavoro fatto insieme a Lonely Planet: è l’occasione per promuovere ancora di più la città, attraverso uno dei maggiori player del turismo, in una logica di ‘turismo gentile’, rispettoso della comunità; ci aiuta perché si rivolge a questo tipo di turista”.

“Al video presentato – prosegue – seguiranno editoriali specifici sui canali di Lonely Planet, per raccontare nello specifico i luoghi e le bellezze della nostra città e del nostro territorio”.

Un turismo, quello cremonese, che sta crescendo di anno in anno, in forme sempre più diversificate e segmentate.

“Ormai abbiamo turisti in ogni stagione – conferma l’assessore -: il nostro è un turismo in crescita e quest’anno puntiamo a salire anche di oltre il 12-13%. Un segnale incoraggiante, però per farlo abbiamo bisogno di partner che ci accompagnino come Lonely Planet: non vogliamo infatti puntare solo sulla quantità ma soprattutto sulla qualità dell’esperienza perché la nostra città si merita questo tipo di operazione”.

“Abbiamo costruito un progetto – afferma in merito Angelo Pittro, Direttore Generale di Lonely Planet Italia – che racconta innanzitutto attraverso le immagini ma anche le parole questa città: la racconta al nostro pubblico, ai nostri lettori che a noi piace immaginare come turisti o viaggiatori curiosi, cioè coloro che arrivano in una destinazione, sia essa una città, una regione o un paese, con la voglia di entrare nel tessuto e fare diventare per così dire cittadini temporanei. Il tutto riducendo il loro impatto sulla comunità ma aggiungendo quel tanto di vivacità che lo straniero porta sempre nel nostro quotidiano”.

“I nostri autori hanno raccontato ben più di 48 ore in quell’itinerario – aggiunge Pittro – e per noi vuole essere anche un po’ una provocazione per invitare magari il turista a fermarsi qualche ora in più. Cremona è forse una di quelle città in Italia che meritano di essere incoraggiate nei confronti di coloro che viaggiano, che si muovono: non soffre di quei mali che affliggono, ahimè, mete che sono diventate forse troppo popolari e dove forse non ci si è concentrati abbastanza sulla gestione di questo fenomeno che è il turismo”.

Ad aprire l’appuntamento, i saluti istituzionali dell’assessore al turismo di Cremona Luca Burgazzi e del “padrone di casa” e sovrintendente del Teatro Ponchielli Andrea Nocerino.

Al termine del video poi una breve discussione con gli artefici del progetto, moderati dal giornalista Nicola Arrigoni; tra loro, il Destination Manager di Visit Cremona Stefano Soglia, il direttore generale di Lonely Planet Italia Angelo Pittro e Sara Cabras, autrice del video promozionale.

Una collaborazione, quella portata avanti dal Comune, utile per rilanciare a livello nazionale e internazionale il “brand Cremona“: Lonely Planet, infatti, è una storica casa editrice di guide turistiche, nota e apprezzata a livello mondiale.

Come è stato ricordato durante la presentazione, Cremona è la città di Stradivari e Monteverdi, di Mina e del Torrazzo dove “la musica non solo si ascolta, la si fa e la si vive”.

“Il nostro contributo vuole essere quello che aiuta a portare in città un pubblico interessante e interessato ai posti che visitano – conclude Pittro -. Cremona è una località che si presta un po’ a tutti i target: naturalmente a coloro che amano la musica, la cultura, la storia, ma anche le famiglie, visto che si tratta di un posto con un alto livello di civiltà e anche ai giovani, perché loro sono il target più curioso in assoluto”.

Andrea Colla

