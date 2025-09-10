Visita ufficiale del Contrammiraglio Alberto Battaglini, Comandante della Capitaneria di Porto di La Spezia, presso gli uffici del Distretto Veterinario di Cremona ATS Val Padana.

La visita si è svolta alla presenza del Dott. Giorgio Grandi, Direttore del Distretto Veterinario di Cremona, del Dr. Andrea Chittò, responsabile di struttura semplice di Ispezione degli alimenti di origine animale e del Dr. Pierpaolo Griffini, direttore dipartimentale di struttura complessa impianti di macellazione e One Health. (Foto 1)

Il Comandante portava i suoi saluti a compimento dell’attività istituzionale svolta sul territorio nel settore dei controlli sui prodotti della pesca, eseguiti su pescherie, ristoranti, supermercati e centri di raccolta e distribuzione di prodotti ittici, ringraziando per la collaborazione dimostrata tra i settori coinvolti.

I servizi operanti sono stati molti, a conferma dell’importanza della collaborazione e di un approccio multidisciplinare che sempre porta i suoi frutti. Tra questi: il Dipartimento Veterinario, guidato dal Dr. Vincenzo Traldi, il Distretto Veterinario di Cremona, condotto dal Dr. Giorgio Grandi, il Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione, diretto dalla Dr.ssa Cristina Somenzi e, appunto, dalla Capitaneria di Porto di La Spezia dell’Ammiraglio Battaglini.

L’Ammiraglio ha espresso profonda soddisfazione, anche da parte del suo personale, perché questi controlli congiunti hanno permesso di accrescere la professionalità di ognuno, favorendo ispezioni più complete ed approfondite, introducendo ciascuno le proprie competenze. In particolare, è stato posto l’accento su verifiche che hanno riguardato il controllo delle condizioni igienico sanitarie, la rispondenza alle normative vigenti, la tracciabilità dei prodotti controllati, ma anche la conservabilità, la corretta identificazione ed etichettatura degli stessi. L’Ammiraglio, a testimonianza e riconoscimento per il lavoro sinergico, ha omaggiato il Distretto del “crest” (stemma araldico) della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di La Spezia. (foto 2)

L’attenzione al consumatore si dimostra in due modi: verificare la salubrità dei prodotti permette di tutelare la salute del cittadino, mantenere alta la sorveglianza sulla tracciabilità e l’etichettatura degli alimenti favorisce la tutela del Made In Italy, consentendo di svelare eventuali truffe a carico del consumatore finale.

La sinergia genera passione. La collaborazione genera professionalità. È questo il messaggio lanciato dall’Ammiraglio Battaglini in un’ottica One Health, che riconosce l’interconnessione e l’interdipendenza tra la salute umana, animale e ambientale, mirando a ottimizzare il benessere complessivo attraverso la collaborazione tra diversi settori e discipline. Questo approccio è fondamentale per affrontare sfide globali come le zoonosi, malattie trasmesse dagli animali all’uomo, la resistenza agli antibiotici, la sicurezza alimentare e l’impatto delle crisi ambientali.

