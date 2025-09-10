Il Sindaco di Castelvetro Silvia Granata ha voluto salutare il personale e i bimbi della San Giovanni che hanno iniziato la frequenza già dal 3 settembre. Il Sindaco accompagnato dall’assessore Alessandro Mazzocchi è stato ricevuto dal Gestore, Don Massimiliano Camporese e dal Presidente del Comitato di Gestione, Pier Luigi Bricchi. Spiega Bricchi: “La visita è stata molto gradita, l’occasione di sottolineare la necessità della continua collaborazione tra Enti che si occupano dei servizi per cittadini del nostro territorio in particolare ma anche di Comuni limitrofi, nel nostro caso in un ambito cosi delicato e importante come la cura della crescita educativa dei bimbi futuri cittadini. Quest’anno la nostra scuola serve più di 70 famiglie, altre sono in arrivo a gennaio e per la Sezione Primavera abbiamo dovuto aprire liste d’attesa. È stato un vero piacere ricevere la visita del nostro Sindaco anche perché dopo il saluto che ha voluto dare ai nostri bimbi è stata l’occasione per loro di ricevere i primi concetti di educazione civica e di impegno civile ovviamente presentati in modo adeguato alla loro età.”

Il Sindaco è entrata in empatia con i bimbi che hanno mostrato di gradire molto la sua presenza con continue richieste e domande, a cominciare dal senso della fascia tricolore che ha indossato per l’occasione, chiedendo di poterla toccare e indossare a loro volta.

Alla fine della visita i bimbi hanno intonato un canto imparato in pochi giorni in onore del sindaco e per ringraziare della visita hanno donato una bellissima tela con le impronte colorate delle loro mani e con in disegno di due vasi di fiori con la scritta ” Le insegnanti seminano nei bambini buone idee …. che un giorno fioriranno!”

Ha commentato poi il Sindaco Granata: “Io e tutta l’Amministrazione crediamo fortemente nel sistema scolastico integrato, che valorizza l’offerta privata accanto a quella pubblica. Del resto io stessa, come altri componenti dell’attuale comitato di gestione, ho frequentato da bimba questa scuola e sono stata impegnata nella gestione negli anni 2006-2008 come presidente del comitato insieme a tanti altri volontari.”

Alla fine, dopo un abbraccio collettivo, Don Massimiliano ha commentato: “Davvero una bella giornata, i nostri bimbi hanno ricevuto una utilissima lezione di educazione civica e noi abbiamo potuto rinsaldare i nostri rapporti con l’Amministrazione attraverso la visita del Sindaco”.

