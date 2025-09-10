Cina, i robot umanoidi utilizzati per ispezionare le reti elettriche





GUANGZHOU (ITALPRESS) – Nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale, robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale hanno iniziato a sostituire gli esseri umani nell’ispezione delle reti elettriche. Secondo quanto riporta CCTV+, l’attività dei robot umanoidi garantisce un’alimentazione elettrica stabile alle comunità dell’area e alle attività commerciali.

Molti degli ambienti di ispezione raggiungono temperature molto elevate, rendendoli inadatti al lavoro umano. Robot umanoidi e cani robot possono eseguire ispezioni di apparecchiature in modo autonomo: utilizzando telecamere e sensori termografici e possono operare in ambienti pericolosi per l’uomo, rilevando con precisione eventuali anomalie.

(Fonte video: CCTV)

