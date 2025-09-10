Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Video Pillole

Foss, Cuccia “Nella nuova stagione proporremo novità assolute”

PALERMO (ITALPRESS) – “Spero in un aumento di abbonati e di pubblico: l’auspicio è che possano essere attirati da alcune proposte inconsuete. Proporremo novità assolute o composizioni rare di particolare interesse, spero possano suscitare curiosità e un incremento di visitatori: ci sono composizioni sinfoniche mai effettuate e alcune proposte assolutamente nuove”. Lo ha detto Giuseppe Cuccia, consulente per la programmazione della Foss, a margine della presentazione della 66esima stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana: “Un progetto interessante è quello di presentare tutte e nove le Sinfonie di Beethoven in preparazione del bicentenario della sua scomparsa, che sarà il 27 marzo 2027: nell’occasione faremo un grande evento su questo gigante della musica”. xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...