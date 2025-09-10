Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Video Pillole

Foss, Rizza “Al via stagione ricca di appuntamenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Una delle novità per il 2025/26 è l’anticipo dell’orario negli appuntamenti del venerdì, in relazione alle varie esigenze che ci sono state sollevate; per il sabato manterremo invece lo stesso orario. Ci saranno serate particolarmente significative come i concerti di Natale e Capodanno, che risultano essere sempre uno dei nostri programmi principali: speriamo che anche questa stagione piaccia e che il pubblico ci venga sempre incontro”. Così Margherita Rizza, commissaria straordinaria della Foss, a margine della presentazione a Palermo della 66esima stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, con 30 diversi programmi sinfonici per 60 appuntamenti. xd8/vbo/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...