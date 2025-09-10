Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Video Pillole

Italia-Uzbekistan, rafforzata cooperazione su materie prime critiche

ROMA (ITALPRESS) – Il consolidamento della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione alle materie prime critiche, all’energia e all’agricoltura: questi i temi al centro dell’incontro bilaterale che si è tenuto a Roma tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro della Geologia e delle Risorse Minerarie dell’Uzbekistan, Babir Islamov. Nel corso del colloquio è stato affrontato il tema delle materie prime critiche che assume sempre più rilevanza strategica anche e soprattutto nell’ottica del percorso ormai consolidato verso la doppia transizione: digitale ed energetica. Una maggiore cooperazione in questo settore, anche con il coinvolgimento di partner internazionali che condividono gli stessi obiettivi, potrà rendere l’Italia più autonoma nell’approvvigionamento e puntare a una concreta diversificazione delle fonti. Urso ha ribadito la disponibilità dell’Italia a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche, industriali e scientifiche per consentire lo sviluppo sostenibile delle risorse minerarie dell’Uzbekistan.
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...