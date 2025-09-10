Ultime News

10 Set 2025 Sicurezza, focus sullo street tutor
Canale: "Oggi tassello importante"
10 Set 2025 Bar California a Sospiro:
nuova gestione dopo 35 anni
10 Set 2025 Open Day dell’Associazione
Latinoamericana di Cremona
10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
Video Pillole

La mostra “Erik Kessels. Un’immagine” alle Gallerie d’Italia a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dall’11 settembre al 7 ottobre 2025 alle Gallerie d’Italia – Torino la mostra “Erik Kessels. Un’immagine”, la più recente opera dell’artista visivo olandese. Si tratta di un’installazione multimediale che valorizza le immagini già digitalizzate dell’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo, trasformate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per formare un’unica fotografia in continuo movimento. Ne emerge un ritratto fluido dell’Italia che esula dal racconto cronologico: le immagini di persone, cronaca, sport dell’Archivio Publifoto sono frammenti di storia che si compenetrano l’una nell’altra.
f19/mgg/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...