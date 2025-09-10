E’ iniziata la presentazione ufficiale di Jamie Vardy come nuovo giocatore della Cremonese. Nella splendida cornice dell’Auditorium Giovanni Arvedi, all’interno del Museo del Violino di Cremona, il campione inglese ha iniziato a rispondere alle prime domande dei giornalisti. L’evento è trasmesso in diretta in esclusiva su CR1, canale 19.

Ad aprire la conferenza, il vice presidente della Cremonese, il dott. Maurizio Calcinoni: “Vi ringrazio per essere qui, in questa bellissima location, vi porto i saluti del nostro presidente, il Cavaliere Giovanni Arvedi”.

Ha poi preso parola il Direttore Sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta: “E’ un piacere parlare del mercato della Cremonese. Se me l’avessero detto un mese fa non ci avrei creduti, ma nel calcio certe distanze possono essere cancellate. E’ una grande soddisfazione presentare un campione che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Sono qui a parlarvi dell’uomo Vardy, le qualità di un campione come Vardy. Tutti i direttori sportivi ragionano sull’attaccante sul mercato, abbiamo visionato tanti giocatori, ma non volevamo allontanarci dai requisiti che vogliamo per questo gruppo. Abbiamo cercato giocatori che avessero fame. Nel valutare alcune opportunità, abbiamo ragionato sull’idea Jamie Vardy. Parliamo di un giocatore che rappresenta la storia del calcio in Inghilterra. E’ un uomo vero, che conosce il sacrificio, potrebbe essere un grande rappresentante di chi pensa che i sogni possano diventare realtà. Siamo orgogliosi di avere Vardy con noi”.

