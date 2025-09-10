Mattarella “In Ucraina e Medio Oriente fatti allarmanti e drammatici”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “Dall’Ucraina giungono segnali tutt’altro che rassicuranti e sempre più allarmanti. Si vedono bombardamenti quotidiani sulla popolazione civile ucraina”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lubiana, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar. “In Medio Oriente la condizione rimane drammatica. Dopo la pagina oscura del 7 ottobre, con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera inammissibile, quello che avviene a Gaza non è accettabile”, ha aggiunto il capo dello Stato.

sat/mca2

Fonte video: Quirinale