Ultime News

10 Set 2025 Sicurezza, focus sullo street tutor
Canale: "Oggi tassello importante"
10 Set 2025 Bar California a Sospiro:
nuova gestione dopo 35 anni
10 Set 2025 Open Day dell’Associazione
Latinoamericana di Cremona
10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
Video Pillole

Mattarella “In Ucraina e Medio Oriente fatti allarmanti e drammatici”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “Dall’Ucraina giungono segnali tutt’altro che rassicuranti e sempre più allarmanti. Si vedono bombardamenti quotidiani sulla popolazione civile ucraina”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lubiana, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar. “In Medio Oriente la condizione rimane drammatica. Dopo la pagina oscura del 7 ottobre, con ostaggi ancora detenuti da Hamas in maniera inammissibile, quello che avviene a Gaza non è accettabile”, ha aggiunto il capo dello Stato.

sat/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...