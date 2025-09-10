Avis Comunale di Cremona OdV e il gruppo Amici Ciclisti dell’Avis organizzano la 36esima edizione di “Pedalare è bello con l’Avis”, domenica 14 settembre 2025 a Cremona, classica pedalata non competitiva aperta a tutti: uomini, donne, bambini purché muniti di bicicletta o di tandem (si consiglia l’uso del casco per i minori).

Il ritrovo è fissato in piazza del Comune a Cremona alle ore 8:30 per le iscrizioni, con partenza alle ore 9:30 per una ciclo-passeggiata per le strade della città e del territorio cremonese. L’arrivo è previsto per le ore 11:00 in sede AVIS Cremona, via Massarotti n. 65, dove verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Saranno premiati i gruppi più numerosi. I primi 500 iscritti riceveranno un omaggio. La pedalata, organizzata con il patrocinio e con la collaborazione di Comune di Cremona e nell’ambito del progetto “Tutta un’altra strada” in collaborazione con il comitato promotore della Settimana Europea della Mobilità (SEM) a Cremona, ha lo scopo di

sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo della bicicletta quale mezzo non inquinante, nonché la promozione del “Dono del Sangue” e di un corretto stile di vita.

