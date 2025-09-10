L’opposizione attacca la giunta comunale sulla situazione di degrado delle chiese e in particolare “sulle condizioni di incuria e degrado in cui versa la piazza di Santa Lucia”. Il tema è al centro di un’interrogazione, a risposta scritta, firmata da Jane Alquati (Lega Lombarda Salvini), Andrea Carassai (Forza Italia ) e Alessandro Portesani (Novità a Cremona).

“La piazza di S. Lucia rappresenta un luogo di rilevanza storica e culturale nel pieno centro della città di Cremona, a pochi passi dal Duomo e da Piazza Cadorna” spiega Alquati “ma è interessata da evidente di sporcizia, rifiuti abbandonati, vegetazione spontanea incolta ed erbacce che ne compromettono il decoro urbano. Per questa ragione, prosegue la capogruppo leghista, chiediamo al Sindaco siano le motivazioni di questo stato di degrado ma soprattutto se vi siano responsabilità imputabili a mancati interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, Vorremmo sapere se, nel breve, siano previsti interventi di riqualificazione, pulizia e manutenzione in tempi certi per restituire decoro davanti a questo luogo di culto. La valorizzazione del centro storico e dei suoi luoghi simbolici è fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e culturale di Cremona”.

“Nella piazza sorge una chiesa storica, testimonianza del patrimonio architettonico e religioso della nostra città” aggiunge Portesani “E’ un monumento che ha grandi valenze a partire proprio dalla sua fondazione medievale, dagli antichi affreschi quattrocenteschi che vi sono custoditi e di quelli ‘ strappati’ ora in museo e che meriterebbero una più importante valorizzazione, dalla probabile sepoltura di uno dei musicisti più importanti del Seicento cremonese quali Tarquino Merula. Per questo, appunta il capogruppo della Lista Civica, chiediamo se ci siano, da parte dell’Amministrazione, azioni di sensibilizzazione civica per il rispetto e la cura del patrimonio urbano da parte della cittadinanza”.

“La valorizzazione del centro storico e dei suoi luoghi simbolici è fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e culturale di Cremona”, aggiunge Andrea Carrasai “ Ed è per questo che chiediamo in questa interrogazione, Se sia intenzione dell’Amministrazione promuovere azioni di sensibilizzazione civica per il rispetto e la cura del patrimonio urbano da parte della cittadinanza”.

