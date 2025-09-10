Video Pillole
Tg News – 10/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Droni russi in Polonia, Varsavia invoca art. 4 della Nato
– Attacco israeliano nello Yemen, colpita la capitale San’a’
– Ue, Von Der Leyen: “Sospendere parte di intesa con Israele”
– Francia nel caos, 295 arresti, scontri alla Gare du Nord
– Vibo Valentia, morto bimbo di 3 anni schiacciato al parco
– Maltempo al Centro-Nord, alluvione e frana all’isola d’Elba
– Covid, studio conferma efficacia vaccino Pfizer aggiornato
– Webuild, inaugurata in Etiopia la più grande diga d’Africa
– Previsioni 3B Meteo 11 Settembre
