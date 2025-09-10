Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Video Pillole

Tg Sport – 10/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Haaland mette in crisi l’Italia, la Norvegia ne fa 11
– Under 21, altro sorriso per Baldini e i suoi ragazzi
– Atletica, speranze italiane per i mondiali di Tokyo
– Volley, dopo il mondiale Egonu sarà capitana a Milano
– Prima sconfitta per Ancelotti col Brasile, la Bolivia fa l’impresa
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...