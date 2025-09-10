Video Pillole
Trasporti & Logistica Magazine – 10/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Un bando da 157 milioni per le imprese del settore
– Qatar, un piano quinquennale per un sistema integrato e sostenibile
– India, avviato studio per nuova linea ferroviaria ad alta velocità
