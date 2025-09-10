Ultime News

10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
10 Set 2025 Campetto Telli, FI: "Continueremo
a dare voce ai cittadini"
10 Set 2025 Jamie Vardy si presenta: "Non vedo
l'ora di smentire gli scettici"
10 Set 2025 Vardy mania: dall'India
all'Inghilterra nel segno della 10
Video Pillole

Trasporti & Logistica Magazine – 10/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Un bando da 157 milioni per le imprese del settore
– Qatar, un piano quinquennale per un sistema integrato e sostenibile
– India, avviato studio per nuova linea ferroviaria ad alta velocità
ads/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...