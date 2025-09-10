Ue, Marino “Discorso von der Leyen drammaticamente deludente”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Discorso drammaticamente deludente. Penso che von der Leyen non abbia le caratteristiche di un leader alla guida del continente europeo. Passiamo da un’economia di pace a un’economia di guerra”. Lo ha detto l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ignazio Marino in un’intervista durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, commentando il discorso della numero uno di palazzo Berlaymont sullo Stato dell’Unione europea. “E persino è riuscita a dire – ha aggiunto Marino – che gli 800 miliardi investiti in armi saranno proficui per l’economia del continente”.

xf4/col3/mca1