10 Set 2025 Sicurezza, focus sullo street tutor
Canale: "Oggi tassello importante"
10 Set 2025 Bar California a Sospiro:
nuova gestione dopo 35 anni
10 Set 2025 Open Day dell’Associazione
Latinoamericana di Cremona
10 Set 2025 Due incidenti nel giro di un'ora
in A21: caselli chiusi e code
10 Set 2025 Cambio della guardia allo Spi
Cgil: Crotti succede a Palmieri
Ue, Mattarella “Accelerare l’allargamento ai Balcani occidentali”

LUBIANA (SLOVENIA) – “Abbiamo discusso dell’Unione Europea e delle sfide strutturali e contingenti a cui deve far fronte. La prima riguarda il completamento dell’Unione. Alcuni paesi dei Balcani occidentali attendono da molti anni. L’ultimo Paese, la Croazia, è entrata nell’Ue 12 anni fa. Da allora c’è una pausa ingiustificata nel processo di allargamento, che va accelerato il più possibile, come sottolineato da Slovenia e Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Lubiana, nelle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con la presidente della Repubblica di Slovenia, Natasa Pirc Musar.

