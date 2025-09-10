Vardy Day: la conferenza
stampa in diretta su CR1
Ci siamo. Oggi è il Vardy Day. Dalle ore 15:30, nella prestigiosa location dell’Auditorium “Giovanni Arvedi” del Museo del Violino, si terrà la conferenza stampa del nuovo attaccante grigiorosso Jamie Vardy.
CR1 trasmetterà in diretta l’intero evento, dando la possibilità a tutti i tifosi grigiorossi e non solo di seguire, sul canale 19 e in streaming su www.cr1.it, le prime dichiarazioni da giocatore della Cremonese del campione inglese, che risponderà alle domande dei giornalisti accreditati dalle testate locali, nazionali ed internazionali.
In arrivo in città telecamere dal mondo, troupe dedicate all’avventura italiana del 38enne di Sheffield che alle spalle ha una storia da documentario.
L’appuntamento in esclusiva su CR1 è a partire dalle 15:10 con una puntata speciale di “A tutta Cremo”. Per chi non potesse seguire la conferenza in diretta, è prevista una replica integrale alle ore 21:00.