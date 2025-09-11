Ultime News

11 Set 2025 Scuola "Virgilio" tutta nuova
Questa mattina l'inaugurazione
11 Set 2025 Dal 15 settembre più treni
nei festivi sulla Brescia-Cremona
11 Set 2025 La famiglia Patrini, da Pizzighettone
all'Elba: la vita tra mare e pianura
11 Set 2025 Fratelli Tutti e Consorzio Agrario
Avviata la collaborazione
11 Set 2025 Petsfestival 2025, sabato
l'anteprima al CremonaPo
Cecchi Paone “La libertà unisce, sui diritti serve fare di più”

ROMA (ITALPRESS) – “La libertà è l’unica religione che non divide ma unisce. Ognuno ha bisogno di un pezzo in più di libertà, che sia sociale, economica, lavorativa, affettiva, sessuale, di cura, di vita. E fa bene a tutti, perché una libertà che riguarda una persona è una libertà che poi invade di sé, come diceva Benedetto Croce, il resto della società e della storia”. Lo afferma Alessandro Cecchi Paone, che in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress ha parlato del suo libro “I colori della libertà. La mia vita per i diritti di tutti”, edito da Piemme.

