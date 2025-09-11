Charlie Kirk ucciso, ipotesi cecchino sul tetto: il video

(Adnkronos) – “C’è qualcuno sul tetto?”. Poco prima dell’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso durante un dibattito alla Utah Valley University, alcune persone segnalano la presenza di un individuo ripreso in un video sul tetto di un edificio nel campus. Secondo Fox News, Kirk sarebbe stato ucciso da un cecchino appostato a 180 metri. L’omicidio è stato compiuto con un solo proiettile. Beau Mason, commissario dello Utah per la Pubblica sicurezza, ha confermato che il killer abbia agito all’interno del campus ed è “possibile” che abbia sparato da un tetto.

“C’è qualcuno lì sul tetto?”, si chiede una persona mentre inquadra la sagoma di quello che sembra un individuo appostato. Su X rimbalzano anche video girati subito dopo l’esplosione del colpo fatale. La folla cerca riparo, tutti si abbassano terrorizzati. Sullo sfondo, alle spalle delle centinaia di persone presenti nel campus, vengono inquadrati gli edifici: su un tetto, si intravede una persona che si allontana correndo.

L’ipotesi di un cecchino appostato sul tetto richiama la dinamica dell’attentato compiuto a luglio 2024 contro Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. L’attuale presidente, impegnato in un comizio nella campagna elettorale, venne colpito ad un orecchio dal proiettile sparato da Thomas Matthew Crooks. L’attentatore, ucciso da un tiratore, provocò la morte di una persona presente al comizio.