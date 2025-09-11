Ultime News

11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
11 Set 2025 Zanibelli, a Paderno Ponchielli
la mostra dedicata all'aviatore
11 Set 2025 Peste Suina, Coldiretti Cremona:
"Allentamento restrizioni necessario"
11 Set 2025 Un francobollo per i 215 anni
di Oleificio Zucchi
11 Set 2025 Un convegno per i 500 anni
di Giovanni Palestrina
Video Pillole

Con l’IA diagnosi e cure più precoci e personalizzate

ROMA (ITALPRESS) – La rivoluzione dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo i paradigmi della medicina contemporanea, offrendo soluzioni innovative per il miglioramento della qualità delle cure e dell’efficienza dei sistemi sanitari. All’IA e alle sue applicazioni rivoluzionarie nel campo medico, Fondazione Menarini, in collaborazione con Gemelli Isola– Ospedale Isola Tiberina, University of Central Florida College of Medicine, Sovaris AI e The Foundation for Gender-specific Medicine, ha dedicato un congresso per esplorare e illustrare le innovazioni tecnologiche che stanno trasformando la pratica clinica e la ricerca sanitaria, x
