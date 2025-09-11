Figuccia “Volontari Protezione Civile accomunati dalla solidarietà”





PALERMO (ITALPRESS) – “I volontari della Protezione civile sono uomini e donne che intervengono nel silenzio, spesso con un atteggiamento lontano da un mondo fatto di rumore e palcoscenico. Intervengono proprio quando tutto è finito, la natura si ribella e accadono imprevisti come l’emergenza incendi sul Vesuvio: quella di oggi è un’occasione per raccontare una ferita, ma anche per mettere in luce un’Italia che ci piace e dire grazie a questi uomini e queste donne. Tutte queste persone sono accomunate da un profondo sentimento di solidarietà e per questo noi le ringraziamo”. Lo ha detto il deputato della Lega all’Ars, Vincenzo Figuccia, a margine della premiazione di sei volontari della Protezione Civile. xd8/vbo/mca1

