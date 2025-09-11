Giorgianni “Pene più severe contro le truffe online”

ROMA (ITALPRESS) – “Il fenomeno delle truffe online ha raggiunto negli ultimi anni dei numeri veramente da capogiro. Veri e propri criminali si sono specializzati sempre di più nel truffare soprattutto le fasce più fragili, come gli anziani, ma tutti noi siamo soggetti a questo tipo di reati. Il codice penale non si era adeguato a questo fenomeno così recente, e le pene erano irrisorie. Le abbiamo inasprite, introducendo tra l’altro la confisca del materiale che viene utilizzato per il reato e dei beni pari all’importo della truffa”. Lo afferma Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress, parlando dell’emendamento a sua firma approvato nel ddl Cybersicurezza.

