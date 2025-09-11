Ultime News

11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
11 Set 2025 Zanibelli, a Paderno Ponchielli
la mostra dedicata all'aviatore
11 Set 2025 Peste Suina, Coldiretti Cremona:
"Allentamento restrizioni necessario"
11 Set 2025 Un francobollo per i 215 anni
di Oleificio Zucchi
11 Set 2025 Un convegno per i 500 anni
di Giovanni Palestrina
Video Pillole

Gregorini “Pressione fiscale cala, ma forti differenze tra territori”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un certo calo della pressione fiscale, soprattutto per le piccole imprese, ma permane una differenza significativa tra i 114 comuni distribuiti in Italia, di oltre 10 punti”. Lo ha detto il segretario generale della Cna, Otello Gregorini, a margine della presentazione dei dati emersi dalla settima edizione dell’Osservatorio Fisco dell’associazione di categoria, “Comune che vai, fisco che trovi”.

xc3/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...