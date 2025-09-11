Video Pillole
Gregorini “Pressione fiscale cala, ma forti differenze tra territori”
ROMA (ITALPRESS) – “C’è un certo calo della pressione fiscale, soprattutto per le piccole imprese, ma permane una differenza significativa tra i 114 comuni distribuiti in Italia, di oltre 10 punti”. Lo ha detto il segretario generale della Cna, Otello Gregorini, a margine della presentazione dei dati emersi dalla settima edizione dell’Osservatorio Fisco dell’associazione di categoria, “Comune che vai, fisco che trovi”.
