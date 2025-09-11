Ultime News

Video Pillole

La Bce lascia ancora i tassi invariati

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, quelli sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno al 2, al 2,15 e al 2,4%.
Secondo quanto riferisce la Bce, l’inflazione si attesta attualmente intorno all’obiettivo di medio termine del 2%. Le nuove proiezioni tracciano un quadro simile a quelle di giugno. Ne emerge che l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,1% nel 2025, all’1,7 nel 2026 e all’1,9 nel 2027. L’economia dovrebbe crescere di 1,2 punti percentuali nel 2025, con una correzione al rialzo rispetto allo 0,9 atteso a giugno. La crescita prevista per il 2026 risulta ora lievemente inferiore, all’1%, mentre per il 2027 resta invariata, all’1,3.
