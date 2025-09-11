Ultime News

La prima squadra e lo staff al PalaCava
Fill-1

Una serata al PalaCava Juvi Center per conoscere la Ferraroni Juvi Cremona che affronterà il campionato di Serie A2 2025/2026 con un evento che ha messo in luce non solo la prima squadra, ma l’intera realtà oroamaranto.

Il presidente Enrico Ferraroni ha aperto i saluti istituzionali, ribadendo l’orgoglio per l’attaccamento e la passione che circondano la Juvi. A seguire l’intervento del direttore generale Filippo Gussoni, che ha sottolineato le novità organizzative e l’importanza della partnership con Decathlon, destinata a portare valore aggiunto anche sul territorio.

Proprio dai rappresentanti di Decathlon è arrivato un messaggio di condivisione e prospettiva: il B2B Partnership Leader Luigi Boccia e il direttore vendite Matteo Galata Rizzardini hanno ribadito la volontà di costruire una collaborazione che vada oltre la sponsorizzazione ed è stato anche anticipato l’arrivo del merchandise ufficiale negli store, a testimonianza di un legame sempre più stretto tra società e territorio.

Non sono mancati i messaggi delle autorità: il delegato Coni di Cremona Alberto Lancetti ha invitato i giocatori a essere esempio per le nuove generazioni.

Spazio poi al settore giovanile, vero cuore pulsante della società, con la presentazione degli staff delle squadre minibasket e delle formazioni Under, accompagnate dai loro tecnici e dai responsabili Elvis Vacchelli e Mariano Mariani, che hanno illustrato progetti e nuove aperture di centri sul territorio.

Non è mancata una sorpresa speciale: al presidente Enrico Ferraroni è stata consegnata la maglia ufficiale della prossima stagione personalizzata con il suo nome e il numero 1 e così, con un gesto inatteso accolto con emozione, è stata svelata la maglia che la squadra indosserà durante la stagione di serie A2.

Attesissimo naturalmente anche il momento della presentazione della prima squadra:  Il capitano Alessandro Panni, al suo secondo anno in maglia oroamaranto, ha sottolineato il senso di responsabilità legato al nuovo ruolo e la volontà di essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo: “Sono molto onorato del ruolo che la società e il coach mi hanno chiesto di ricoprire. Questo incarico è motivo di orgoglio, ma anche di responsabilità. Cercherò ogni giorno di meritare la fiducia che mi è stata data”. Applausi convinti per tutti, in particolare al momento dell’ingresso in campo delle conferme Andrea La Torre, Simone Barbante e Alessandro Morgillo, riconosciuti dal pubblico per il contributo dato lo scorso anno. Sorridenti e partecipi gli americani Travis McConico e Billy Garrett, così come i nuovi arrivati che comporranno il roster affidato per la terza stagione consecutiva a coach Luca Bechi.

A chiudere la serata, oltre al ringraziamento ai volontari e a tutte le figure che sostengono l’attività quotidiana, l’appello di coach Bechi al pubblico: “I ragazzi hanno bisogno della spinta dei tifosi. Sono certo che daranno tutto, ogni partita, fino alla fine. Questo è il modo migliore per onorare la maglia. Venite al PalaRadi e abbonatevi: vi aspettiamo numerosi”.
Cristina Coppola

© Riproduzione riservata
