Paderno Ponchielli ricorda Lodovico Zanibelli nel centenario della morte: al “pioniere dell’aria” è dedicata la mostra che verrà inaugurata venerdì 12 settembre alle 18 nella Sala Consiliare del Comune, promossa dal Gruppo Culturale Vida insieme all’amministrazione comunale con il sostegno del Lions Club Casalbuttano e la collaborazione della pronipote dell’aviatore Paola Pini.

Lodovico Zanibelli nacque a Paderno nel 1896 e riuscì giovanissimo a conseguire il primo brevetto di volo alla Scuola di Aviazione Gabardini di Cameri (Novara) nel 1913. Figura di rilievo per l’epoca, alla scuola di aviazione ricevette visite illustri quali il poeta Gabriele D’Annunzio e l’allora re d’Italia Vittorio Emanuele III, come documentano le foto esposte in mostra. All’aviatore, che è sempre rimasto legato al paese di origine, è dedicata una via a Paderno.

Morì fatalmente nel 1925 a causa di un incidente in volo, quando dalla semiala inferiore del suo apparecchio si staccarono diversi componenti mentre eseguiva un programma acrobatico. È sepolto nella cappella di famiglia del cimitero. In mostra diversi suoi cimeli fra cui gli occhiali, un pezzo dell’ala dell’aereo e un medaglione. In occasione del centenario della scomparsa è previsto inoltre un annullo postale.

All’esposizione hanno contribuito anche i ragazzi del Grest, che durante i laboratori estivi coordinati da Siria Bertorelli hanno realizzato alcuni dipinti. La mostra sarà visitabile nel fine settimana fino al lunedì, gli orari sono pubblicati sui social del Gruppo Culturale Vida.

Il servizio di Federica Priori

