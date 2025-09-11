Maltempo in Friuli Venezia Giulia, evacuate 30 turisti da un camping





UDINE (ITALPRESS) – Le immagini del maltempo in Friuli Venezia Giulia. Tra Udine e Gorizia i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire un centinaio di volte. La situazione è migliorata nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 settembre. Le maggiori criticità a Grado, Sagrado, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Turriaco (GO) e a Lignano Sabbiadoro (UD), dove da un camping allagato sono state evacuate 30 persone in difficoltà, tra cui anche alcuni neonati.

Fonte video: Vigili del Fuoco

