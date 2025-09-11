Ultime News

11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
11 Set 2025 Zanibelli, a Paderno Ponchielli
la mostra dedicata all'aviatore
11 Set 2025 Peste Suina, Coldiretti Cremona:
"Allentamento restrizioni necessario"
11 Set 2025 Un francobollo per i 215 anni
di Oleificio Zucchi
11 Set 2025 Un convegno per i 500 anni
di Giovanni Palestrina
Video Pillole

Mattarella “La scuola è un luogo di accoglienza e di rispetto”

CAPODISTRIA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo anche l’inizio del nuovo anno scolastico ed è una circostanza particolarmente felice. Ogni anno in Italia mi reco in una scuola per vivere con gli studenti l’inizio del nuovo anno scolastico che li vedrà impegnati nello studio. È un momento importante non soltanto per gli alunni e le alunne perché perché coinvolge le loro famiglie e riguarda l’intera società. Il suono della prima campanella ci proietta il futuro, le settimane e i mesi che ci attendono a scuola. Un luogo, dalle stesse caratteristiche e aspirazioni in ogni parte del mondo. Una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. Incontro con la conoscenza, con i valori propri al momento educativo: accoglienza, dialogo, comunità, responsabilità, fiducia, rispetto e inclusione”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione del Collegio dei Nobili a Capodistria, nell’ambito della sua visita di Stato in Slovenia.

sat/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...