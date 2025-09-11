Meloni “Calo drastico degli sbarchi, l’immigrazione si può governare”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa con il calo drastico degli sbarchi e la significativa diminuzione dei morti e dispersi in mare, sono la prova che il fenomeno può essere governato. Sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni ragionevole e interessato approccio ideologico, che esiste un’alternativa concreta e realizzabile che mette al primo posto la legalità, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Coast Guard Global Summit 2025.

Fonte video: Palazzo Chigi