Pecoraro “Governo e Parlamento diano priorità a giovani e innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Governo e Parlamento devono finalmente investire con decisione sui giovani e sulle start-up innovative. L’Italia è in grave ritardo: si investe meno della metà, e in alcuni casi un terzo o addirittura un decimo rispetto ad altri Paesi europei ed extraeuropei. Troppi giovani italiani sono costretti ad andare all’estero per realizzare progetti innovativi che possono e devono nascere e crescere qui da noi”. È questo l’appello lanciato da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, promotore della rete Ecodigital e già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, alla vigilia di due appuntamenti dedicati all’innovazione: la Rome Future Week, che prenderà il via il 16 settembre a Roma, e la Italian Tech Week di Torino, in programma dal 1° ottobre.

sat/mca2
Fonte video: Fondazione UniVerde

© Riproduzione riservata
