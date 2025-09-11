Ultime News

11 Set 2025 Il 21 settembre apertura
straordinaria di San Sigismondo
11 Set 2025 Asst Cremona, nuova sala endoscopica
intitolata al dottor Buffoli
11 Set 2025 Arrestati con 3 chili di marijuana
Papà e figlio scelgono il silenzio
11 Set 2025 Compra online un barboncino, ma
la venditrice si dilegua: processo
11 Set 2025 Zanibelli, a Paderno Ponchielli
la mostra dedicata all'aviatore
Polizia Postale chiude piattaforma sessista

ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica sta concludendo, in queste ore, le operazioni tecniche finalizzate all’esecuzione del decreto di sequestro disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma della piattaforma phica.eu. Le attività mirano a circoscrivere e quindi a rendere disponibile il complessivo materiale audio-video, e i relativi commenti, per le successive analisi degli investigatori. Le attività tecniche, particolarmente complesse, sono state poste in essere dal personale del Servizio Centrale della Polizia Postale, con l’ausilio degli specialisti dei Centri Operativi di Milano e Firenze.

mgg/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
