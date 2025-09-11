Ultime News

11 Set 2025 La Juvi si presenta al PalaCava
e svela la maglia 2025/26
11 Set 2025 Ponte sul Po Cremona-Castelvetro
Limitazioni al traffico per lavori
11 Set 2025 Da Avellino a Cremona per comprare
l'auto. Truffa: "Gente senza pietà"
11 Set 2025 Il 21 settembre apertura
straordinaria di San Sigismondo
11 Set 2025 Asst Cremona, nuova sala endoscopica
intitolata al dottor Buffoli
Tajani “Accordo con la Turchia per contrasto immigrazione irregolare”

ROMA (ITALPRESS) – Il governo italiano e la Turchia hanno espresso la volontà di intensificare la cooperazione e il coordinamento, al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, anche nel campo della migrazione irregolare e della cooperazione in materia di sicurezza. “Con la Turchia abbiamo firmato un importante accordo sulla cooperazione migratoria per rafforzare il nostro impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare e alle reti criminali internazionali, incluso il terrorismo”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

(Fonte video: Farnesina)

